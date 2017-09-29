Американские физики первыми зарегистрировали фотонные тримеры

Физики из США первыми зарегистрировали фотонные тримеры во время эксперимента. О своём достижении они написали в издании Science.

Исследователи из MIT и Гарвардского университета получили необычное связанное состояние из трех фотонов. Такого эффекта они добились, пропустив пучок лазерных лучей через облако охлажденного рубидия-87. Ученые отмечают: невесомые фотоны обычно очень неохотно вступают в связь между собой. Однако благодаря образованию промежуточных поляритонных состояний в рубидиевых атомах удалось получить тройную связку.

Именно американские специалисты в 2013 году зафиксировали также связанную фотонную пару. Они выяснили, что для создания димеров необходимо направить свет через нелинейную квантовую среду с атомами в возбужденном состоянии. Однако лишь недавно им удалось ответить на вопрос: возможно ли увеличить число фотонов в связке. В рамках исследования экспериментаторам пришлось охладить рубидий практически до температуры абсолютного нуля. При этом тройка приобрела небольшую массу, сравнимой с частицей электрона, и замедлила своё движение примерно в 100 000 раз.