Учёные: Раскрыта одна из тайн сверхпроводимости

Учёным удалось исследовать одну из тайн сверхпроводимости. Открытие поможет избавиться от дорогостоящих систем охлаждения и повысить эффективность использования электроэнергии.

В докладе, опубликованном в выпуске журнала Science за 2 февраля, сообщается, что исследование даёт дальнейшее понимание десятилетней тайны сверхпроводимости в LBCO и подобных соединениях, содержащих слои меди и кислорода, зажатые между другими элементами. Эти «купраты» становятся сверхпроводящими при относительно более высоких температурах, чем традиционные сверхпроводники. Учёные обнаружили скрытое состояние электронного порядка в материале, содержащем лантан, барий, медь и кислород (LBCO). При охлаждении материала до определенной температуры и при определенных концентрациях бария, LBCO, как известно, проводит электричество без сопротивления.

Но теперь есть данные о том, что сверхпроводящее состояние на самом деле происходит и выше этой температуры Эксперимент поможет учёным избавиться от дорогостоящих систем охлаждения и повысить эффективность производства и распределения электроэнергии. Возможно создание компьютеров, которые никогда не нагреваются, и электрических сетей, которые никогда не теряют энергию.

Явление сверхпроводимости применяется в полупроводниковых и сверхпроводящих приборах, в магнитах, при экранировании (защите объектов от воздействия магнитных полей) и передаче энергии.