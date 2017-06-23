Ученые открыли истинную причину сильной боли при порезах бумагой‍

Американские ученые открыли истинную причину острой боли от пореза бумагой. Объяснение этого явления заключается в нервных рецепторах кожи пальцев и неровной структуре бумаги.

Никому не секрет, что порезы бумагой могут причинить острые болевые ощущения, зачастую несравнимые с проколом иглой. Недавно американские ученые из университета Каролины выяснили, почему человек испытывает такие крайне неприятные ощущения при порезе листом бумаги.

Как удалось выяснить экспертам, вся суть заключается в особенных кожных рецепторах, называемых ноцицепторах. Пальцы на руках являются особенно чувствительной частью конечностей, поскольку именно посредством их человек с самого рождения исследует окружающий мир. С этой целью специальные ноцицепторы на пальцах развиты лучше всего.

Так, при контакте с листом бумаги, структура которой является неровным и наносит человеку микроскопические рваные раны, мы испытываем боль в несколько раз сильнее, нежели в других частях тела.

Кроме того, ученые заключили, что защитный процесс организма при порезе бумагой попросту не срабатывает, ибо рана не достаточна глубока для этого, а потому заживает повреждение долго.