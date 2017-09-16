Уфолог: инопланетяне являются генетически однополыми организмами

Инопланетяне являются однополыми живыми организмами на генетическом уровне. Так утверждают российские уфологи.

Эксперты отмечают, что из-за особенностей удаленных миров их обитатели существенно отличаются от человеческого вида, в том числе, способами размножения. По их теории, жители планет, полностью покрытых водой, должны обладать определенными свойствами амфибий.

По мнению специалистов, подобные высокоразвитые существа, вероятно, имеют лишь один пол. Однако не исключено, что жители океанических экзопланет способны сменять пол в течение жизненного цикла. В доказательство своей теории исследователи приводят аналогичные случаи среди земной фауны. Рыбы-клоуны появляются на свет самцами, но с возрастом некоторые трансформируются в самку. А в случае её гибели, место лидера гарема способен занять самый большой кандидат.

Другие рыбы, меченосцы, также способны выполнять функции другого пола. Их переход провоцирует изменение температурного режима. Подобное свойство доступно ещё некоторым видам жаб и улиток.