Дезодоранты и духи вредят экологии не меньше выхлопных газов

Духи, дезодоранты и другие косметические средства загрязняют окружающую среду не меньше выхлопных газов, выделяемых автомобилями. Так утверждают авторы статьи в журнале Science.

Джессика Гилмэн из американской Администрации океанических и атмосферных исследований утверждает: непосредственно бензин содержат в безопасных непроницаемых контейнерах. А во время работы двигателя подавляющая часть летучих веществ сгорает.

В то же время на основе химических соединений с похожим составом создают различные растворители и гигиенические товары. Основным преимуществом таких продуктов для потребителей является быстрое испарение. Эксперт обращает внимание, что многим нравятся запахи косметических жидкостей, однако не бензин.

Результаты исследований Джессики Гилмэн и её коллег доказали, что вред атмосфере приносят не только промышленные предприятия и выхлопы. Проанилизировав содержание воздуха нескольких городов США на предмет вредоносных летучих молекул, ученые пришли к выводу, что главным загрязнителем являются именно бытовые и косметические средства. К примеру, в жилых помещениях концентрация таких соединений в десятки раз превышает уличную. Это свидетельствует о том, что жильцы часто пользуются продукцией на основе углеродного сырья, чем отравляют свое окружение.

Эколог Аллен Голдштейн отмечает, что подобные загрязнения способствуют развитию раковых опухолей и плохо влияют на общую экологическую обстановку. Это происходит из-за того, что законы большинства государств никак не ограничивают концентрацию летучих углеводородов в продуктах бытового использования. Чтобы избежать критических последствий, меры по контролю за ситуацией нужно принимать уже в ближайшем будущем.