Выйти на сушу рыбам помогли мощные морские приливы

Рыбы смогли выбраться на сушу благодаря мощным морским приливам. Такое предположение озвучил ученый Маттиас Грин на мероприятии 2018 Ocean Sciences Meeting.

В рамках научной встречи по инициативе Американского геофизического сообщества исследователь рассказал, что эволюцию земноводных 400 миллионов лет назад спровоцировал процесс приливов и отливов. Согласно теории, обитатели неглубоких водоёмов во время отхода воды оставались изолированными в мелких некомфортных углублениях. В таких условиях на вершину пищевой цепочки поднимались те животные, который обладали способностью перемещаться по сухой поверхности при помощи сильных плавников. Такие виды в поисках пропитания могли двигаться от лужи к луже или даже перебраться в более глубокое место.

Маттиас Грин обратил внимание, что в период вероятного выхода из воды Луна была примерно на 10% ближе к планете, что вызывало более интенсивные приливы и отливы. Это доказывают недавние исследования астрофизиков. Такое явление можно считать косвенным доводом в пользу гипотезы. Кроме того, ученые создали модель береговой линии и прибрежного дна той эпохи. Выяснилось, что именно тогда у линии экватора сближались два континента: Лавруссия и Гондвана. Этот процесс сопровождался уменьшением мелкого моря. Сложившаяся ситуация должна была оказать дополнительное давление на местную фауну. Эксперты также заметили, что подобные зоны нередко соответствуют находкам останков костных рыб с видоизмененными плавниками.