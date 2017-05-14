Ученые: Рост человека в детстве связан с возникновением инсультов

Ученые из Дании рассказали, как рост человека в детстве связан с возникновением инсульта, когда он становится взрослым. По их словам, внезапному ОНМК больше подвержены те люди, чей рост в детстве был ниже среднего.

Ученые из Дании рассказали, как рост человека в детстве связан с возникновением у него инсульта, когда он становится взрослым. Их выводы базируются на исследовании, в которое было вовлечено порядка трехсот тысяч человек. Специалисты изучали данные из их медицинских карт, а впоследствии делали свои выводы. Их и приводит агентство Science daily.

Так, ученые из университета в Копенгагене изучали медкарты людей, которые родились в период с 1930 по 1989 годы. В особенности они обращали внимание на то, каким ростом эти люди обладали в детстве и случались ли у них инсульты в будущем. Оказалось, что у людей, которые в детстве были обладателями роста ниже среднего, во взрослом возрасте острое нарушение мозгового кровообращения случалось на 11 процентов чаще.

Специалисты утверждают, что эти данные в будущем помогут даже предотвращать возникновение инсультов, ведь теперь в зоне риска тех, кто может от него пострадать, оказалось намного больше людей.