Психологи рассказали, сколько денег нужно человеку для полного счастья

Психологи из США в ходе проведенного исследования выяснили, сколько нужно зарабатывать человеку для ощущения счастья и эмоционального равновесия. Как оказалось, эта сумма составляет примерно $95 тысяч в год.

Исследование, которое провели ученые из штата Индиана, показало, что такая сумма вполне сможет покрыть все расходы, а также обеспечить комфортное существование любому человеку. Естественно, семьям с детьми потребуется больше денег, однако это сумма не будет значительно выше озвученной. По словам исследователей, чем больше денег у человека, тем меньше это приносит ему радости. Из-за этого у него начинают возрастать потребности, а с ними и желание зарабатывать еще больше.

Также существуют различия в плане заработка для женщин и мужчин. Если женщинам для ощущения полного счастья будет хватать около $100 тысяч в год, то мужчинам всего $90 тысяч. Образование тоже играет свою роль. Человек с высшим образованием хочет зарабатывать не менее $115 тысяч в год, в то время как людям со средним образованием хватает и $70 тысяч.

Для того, чтобы обрести эмоциональное равновесие, психологи считают, что любому человеку, независимо от пола, образования или семейного положения, будет достаточно и $60 тысяч в год.