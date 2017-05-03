В США разрешили анализом крови определять сотрясение мозга

В США Управление по санитарному надзору разрешило медикам определять сотрясение мозга путем лабораторного анализа крови. Об этом уведомляет издание New Atlas.

Такая процедура была разработана предприятием Banyan Biomarkers, Inc. Она призвана заменить дорогостоящую ни недостаточно эффективную компьютерную томографию. Исследователи отмечают, что оборудование в 90% случаев таких повреждений не выявляет.

Специалисты компании изобрели особую диагностику под названием Banyan Brain Trauma Indicator. В её основе лежит отслеживание двух белковых биологических маркеров UCH-L1 и GFAP. Уровень этих соединений характерно повышается при мозговых повреждениях. Клинические испытания продемонстрировали, что новый способ позволяет диагностировать внутричерепные травмы с точностью до 97,5%. Авторы отмечают, что отсутствие сотрясений анализы фиксируют ещё лучше - в 99,6%. Положительной особенность Banyan Brain Trauma Indicator является относительно высокая скорость - результаты готовы уже через 3-4 часа после сдачи. В случае повышенного показателя особых белков пациенту могут дополнительно обследовать на КТ.

Изобретение уже нашло отклик среди руководства американского Минобороны. Командование намерено таким образом уменьшить медицинские расходы на военных. Скотт Готлиб из FDA отмечает, что Banyan Brain Trauma Indicator не только предоставляет врачам дополнительное средство, но и поднимает уровень медицины в общем.