Искусственные волосы усовершенствуют полет беспилотников

Ученые из лаборатории ВВС США изобрели новый сенсор в виде искусственного волоса, который поможет усовершенствовать полет беспилотных летательных аппаратов. В отличие от старых беспилотников, которые оснащены ограниченным набором сенсоров, этот волос поможет получать более точные данные.

Ученые из США разрабатывают новый сенсор, который хотят применить в сфере оснащения современных беспилотных летательных устройств. В теории он должен обеспечивать аппарат точными данными о состоянии воздуха. Так, в установленном режиме он сможет «чувствовать», где находятся ближайшие воздушные потоки и побуждать беспилотник воспользоваться ими.

Как известно, большинство изобретений ученых – это попытка повторить какую-то технологию, которая присутствует у природы. В этот раз за основу проекта были взяты летучие мыши. На их теле находятся волоски, которые они используют в подобных целях. Они реагируют на колебания волосков на своем теле и в соответствии с этим меняют координаты движения.

В отношении нового изобретения в лаборатории ВВС уже проходили первые испытания. Изобретение требует доработки, так как пока не может в совершенстве понимать и передавать данные. Более того, до сих пор ученым не удалось создать два одинаковых искусственных волоса, поэтому каждый из них требует дополнительных настроек.