Ученые: одинокие отцы рискуют погибнуть раньше

Канадские ученые определили, что одинокие отцы рискуют погибнуть в раньше сверстников. Они разместили свою работу в научном издании PLOS ONE.

Сотрудники Торонтского университета в течение 11 лет проводили исследование, участниками которого стали 40,5 тысяч жителей Канады со средним возрастом около 40 лет. В их число вошли 4590 матерей-одиночек и 871 мужчина в аналогичном статусе.

За указанный период скончались порядка 700 канадцев. Наибольший показатель смертности зафиксирован среди отцов из неполных семей. Эта цифра в три раза выше, по сравнению со смертями среди одиноких мам. Эксперты подсчитали, что вероятность преждевременной гибели пап-одиночек была в два раза выше из-за воздействия посторонних факторов, таких как повышенная угроза развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По данным исследователей, причиной таких результатов стал нездоровый образ жизни опекунов. Результаты показывают, что мужчина, воспитывающий детей один, часто употребляют жирную, калорийную пищу, а также большое количество алкогольных напитков. При этом возникает дефицит физических нагрузок.

Специалисты заметили ещё одну особенность, которая играет большую роль в психологическом состоянии людей. Большинство отцов разводятся, уезжают жить самостоятельно или переживают смерть супруги. В это же время подавляющая часть одиноких матерей растят внебрачных детей.