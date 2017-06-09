Ученым удалось расшифровать странный инопланетный сигнал

Астрономам удалось расшифровать странный инопланетный сигнал, который поступил из Большого Магелланова облака (БМО), расположенного неподалеку от Млечного Пути. Отмечается, что в генерации данного сигнала участвовали довольно сложные органические соединения, которые не характерны для БМО.

Как рассказали специалисты, БМО является довольно примитивной галактикой, если подойти к ней со стороны изучения химического разнообразия. Ученые утверждают, что если бы им пришлось искать в космосе сложные органические соединения, то БМО, возможно, даже не рассматривали. Все же из полученного сигнала астрономы сделали вывод, что он может символизировать о том, что в галактике начинает зарождаться комплексная органика.

Уфологи также заинтересовались данным сигналом и отметили, что он может быть послан на Землю инопланетянами. По их словам, пришельцы уже научились манипулировать людьми и ловко заметать свои следы, потому замаскировать свой сигнал под естественный космический фон для них не составит труда.

Все же пока специалисты придерживаются мысли, что БМО посылает им сигнал о том, что в галактике зарождается органика, потому в скором времени они займутся ее тщательным изучением.