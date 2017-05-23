Ученые досконально изучили ДНК гигантских древних страусов

Посредством изучения ДНК экскрементов гигантских древних страусов моа ученым удалось выяснить многие ранее неизвестные факты о их жизни. Основной рацион птиц моа состоял из грибов.

Ученые из университета Аделаиды смогли извлечь ДНК из экскрементов древних страусов моа, обитающих некогда в Новой Зеландии, и выяснить, чем они питались и как жили. В частности, эксперты смогли изучить 23 подобных образцов, возраст которых достигал 1557 лет. Вследствие проведенной работы удалось выяснить, что основная часть ДНК в экскрементах моа принадлежит различным видам грибов.

Оказалось, что особым лакомством страусы моа считали грибы-паутинники и волоконницы.

Специалисты связали подобный факт с непосредственным распространением грибов. Гигантские страусы поневоле становились главным фактором в этом процессе.

Ученые утверждают, что это открытие является важнейшим шагом на пути к доскональному изучению жизни древних млекопитающих и предоставляет человеку возможность открыть для себя более полную картину их природы.