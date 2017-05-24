Российские ученые в Новосибирске создали первую систему накопления энергии

В Новосибирске представили первую в России систему накопления энергии. О перспективах внедрения изобретения в экономику РФ рассказал генеральных директор компании-разработчика "Системы постоянного тока" Вячеслав Колесников.

Как показывает опыт, не только американские или японские ученые способны изобретать нечто стоящее. 14 февраля в Новосибирске была представлена инновационная система накопления энергии, полностью российского производства. Как утверждают разработчики, новое оборудование предназначено для подключения к энергосистемы для обеспечения ее стабильности.

Таким образом, с помощью системы накопления энергии система будет полностью обеспечена всем необходимым для избегания резких перепадов напряжения, а также значительным образом повысит надежность энергосистемы.

Генеральный директор компании, которая непосредственно занималась разработками, "Системы постоянного тока" Вячеслав Колесников отмечает, что сначала системы накопления энергии внедрят в крупные производства, и после в домашние хозяйства.

Колесников подчеркивает, что большая часть потребления энергии приходится на домашние хозяйства, потому они всегда будут в приоритете.