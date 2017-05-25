Ученые: йогурт снижает вероятность инфаркта и инсульта

Американские ученые из университета в Бостоне доказали, что систематическое употребление в ежедневном рационе йогурта значительно снижает риск инфаркта или инсульта. Вероятность развития подобных заболеваний снижается до 21%.

Недавно стало известно, что ученые из Бостонского университета, США, доказали пользу ежедневного употребления йогурта. Притом, что этот кисломолочный продукт достаточно вкусный, он способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Для того, чтобы прийти к такому выводу, ученым из США пришлось провести масштабное исследование, которое длилось с 1980 по 2012 годы. Среди 73 тысяч человек, которые участвовали в эксперименте, основная часть являлась людьми пожилого возраста. Именно они, как известно, наиболее подвержены инфарктам и инсультам. Как удалось выяснить, регулярное употребление йогурта на 17% снизило вероятность проблем с сердцем у женщин, и на 21% у мужчин.

Несмотря на то, что специалисты еще не установили прямую связь между причиной и следствием, можно точно утверждать, что ежедневное употребление йогурта определенно улучшает качество жизни.

Однако, ученые подчеркивают, речь идет исключительно о натуральном йогурте, который зачастую нельзя приобрести в розничных магазинах. Лучшим выходом будет готовить кисломолочный продукт самому из закваски.