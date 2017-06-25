NASA расследует в Индии тайну древних рисунков с НЛО

Эксперты из NASA намерены расследовать тайну древних рисунков НЛО и пришельцев, оставленных в Индии около 10 тысяч лет назад. Об этом СМИ рассказал археолог Дж. Р. Бхагата.

По словам ученого, на территории страны найдено множество наскальных изображений с различными летающими аппаратами внеземного происхождения и существами без рта и носа со странными предметами в руках. Некоторые облачены в подобие скафандров. Исследователь утверждает, что многие из сюжетов напоминают сцены из фантастического кино. В связи с этим индийские исследователи попросили присоединиться к работе над происхождением этих работ ресурсы научных организаций: NASA и ISRO.

Основываясь на обилие изображенных в пещерах эпизодах контактов с представителями внеземных цивилизаций, Дж. Р. Бхагата предполагает, что предки современных людей стали свидетелями визита инопланетян на Землю. Его недоумение вызывает также краска, слишком хорошо сохранившаяся за столь долгое время. В настоящее время представители космического агентства из США не может составить убедительную версию, объясняющую явление.