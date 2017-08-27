NASA обнаружили около 100 новых экзопланет по данным Kepler

Благодаря повторному изучению данных космического телескопа Kepler специалисты NASA обнаружили около 100 новых миров с экзопланетами. Такую информацию обнародовали в журнале Astronomical Journal.

Сотрудник Национального института Дании по изучению космоса Эндрю Майо утверждает, что астрономы окончательно убедились в существовании планеты с 10-дневной орбитой вокруг светила, получившего номер HD 212657. Этот объект стал самым ярким светилом с планетой поблизости, которую когда либо фиксировал Kepler. Эксперт отметил пользу таких систем - их можно исследовать при помощи наземных обсерваторий.

В 2013 году на телескопе Kepler возникли неполадки, но спустя некоторое время он вновь вернулся к работе с миссией K2. После починки в марте 2014 года он начал работать в новом формате - уклоняясь объективом от прямых солнечных лучей. Ученым пришлось разработать новые алгоритмы для обработки информации в условиях движения. Они призваны фильтровать записи от различных вспышек и посторонних звуков.

После этого исследователи нашли порядка 300 потенциальных планет, из которых лишь 149 после тщательной проверки оказались именно планетами, а не соседствующими звездами или помехами. Большая часть подтвержденных небесных тел ранее были неизвестны науке. Эксперты утверждают, что среди них есть кандидаты, похожие на Землю и, возможно, обитаемые. Несколько объектов заинтересовали их своими экстремальными и необычными физическими условиями.