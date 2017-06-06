Китайские ученые создали нанороботов, уничтожающих раковые клетки

Учеными из Китая во главе с Хао Янь создали специальных нанороботов, способных убивать раковые клетки. Подобное изобретение может стать настоящим прорывом в медицине и, наконец, победить онкологию.

Китайские ученые из Университета Аризоны в Темпе, США, создали нанороботов, которые определенным образом могут способствовать гибели раковых клеток. В принципе работы этого изобретение служит полное изолирование вредоносной клетки от кровеносных сосудов, питающих ее.

Как утверждают сами ученые, наноробот соткан из молекул ДНК, с помощью которых он и находит раковые клетки. Внутри робота содержится лекарство. При контакте с "целью" оно способствует образованию тромбов в кровеносных сосудах. Таким образом, раковая клетка без питания попросту отмирает и не может дальше функционировать.

Хао Янь подчеркивает, что внедряемые в тело человека нанороботы совершенно безопасны и не склонны менять структуру клеток крови или негативно влиять на ее свертываемость.