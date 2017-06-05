Не из-за удовольствия: Учёные выяснили, почему женщины стонут во время секса

Ученые из Великобритании поделились результатами своих исследований, цель которых была выяснить, почему во время секса и половых ласк женщины издают стоны, и вот разочарование для мужчин: дело вовсе не в испытуемом удовольствии.

Ученые из Великобритании решили провести опрос, чтобы по его итогам выяснить, почему во время секса, а также при половых ласках женщины часто издают стоны. Их университет находится в графстве Ланкашир, что на Северо-Западе государства. В исследованиях приняла участие 71 англичанка.

Так, специалисты говорят, что задавали женщинам один и тот же вопрос: почему они стонут во время секса. К удивлению, почти все они объяснили это несколькими факторами. Многие из них поделились, что делают это в основном не из-за удовольствия, которое получают. Напротив же, они считают, что таким образом помогают достичь удовольствия партнеру, так как при этом, по их наблюдениям, мужчины достигают оргазма быстрее. Также многие поделились, что таким образом приободряют мужчину, с которым занимаются сексом. Лишь малая часть поделилась, что их стоны – это вообще негативный признак, который указывает на их дискомфорт или боль от процесса соития.