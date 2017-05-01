Российские ученые улучшают раковую химиотерапию при помощи мицелл

Российские ученые из Новосибирска предлагают улучшить возможности направленной против рака химиотерапии при помощи мицелл. Об этом пишет "Наука в Сибири", официальный ресурс СО РАН.

Исследователи из Института неорганической химии утверждают, что эффективность химической борьбы с онкологическими заболеваниями можно улучшить, точечно направляя препараты посредством особых мицеллярных соединений. Они обратили внимание, что у пораженных опухолью клеток наблюдается пониженный уровень кислотности. Специалисты предполагают, что нужно создать особые мицеллы, разрушающиеся в среде с низкой кислотностью. Такая структура раскроется и выпустит лекарства лишь в непосредственной близости с раковыми образованиями, минуя здоровые клетки.

По словам автора проекта, нужно разработать биосовместимую гидрофильную формулу мицелл, которую не будет атаковать иммунная система пациента. Дополнительно необходимо создать молекулы с металлической сшивкой ядра. Этот компонент сможет обеспечить стабильность гидрофобной группы.

Именно металл будет содержать целебный медикамент. По словам кандидата химических наук Марии Еделевой, сейчас химики тестируют модель с цинком. На доклинических испытаниях они планируют перейти на платину, которая уже зарекомендовала себя, как эффективный элемент в химиотерапии. Также новосибирские эксперты доказали возможность изготовления полимерного материала, который будет взаимодействовать с металлом и раскрываться при изменении кислотности. Дальнейшее продолжение исследований спонсируется грантом, выданным Российским научным фондом.