Диетологи: Красное вино и грибы обеспечат незабываемый секс

Диетологи из США рассказали, какие продукты нужно употреблять, чтобы иметь незабываемый секс. По их словам, есть нужно то, в чем содержатся витамины Е и В. Также нужно не забывать о продуктах, которые снимают стресс и повышают уровень дофамина и серотонина, а это красное вино и грибы.

Диетологи из США составили список рекомендаций, которые помогут семейным парам регулярно поддерживать свои сексуальные отношения и даже получать от них незабываемое удовольствие. По словам специалистов, тема действительно стоит остро, так как учеными доказано, что примерно половина людей через время после заключения брака теряют влечение к своему спутнику жизни, а это влияет на количество разводов. Впоследствии такие люди могут искать себе нового партнера, однако проблема для них останется нерешенной.

По этой причине диетологи рассказали, как правильно питаться, чтобы обеспечить себе и своему партнеру хороший секс и всегда быть в тонусе. К слову, в этот список попали такие продукты как красное вино и грибы. Все дело в том, что этот алкогольный напиток содержит полифенолы. Они-то и помогают держать организм в тонусе. Грибы же содержат витамины группы В.

Также специалисты советуют не пренебрегать продуктами, которые содержат цинк. Большое содержание его есть в креветках, однако более дешевый вариант – это твердые сорта сыра, мясо и другие морепродукты.