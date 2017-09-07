Ученые из США отыскали в стволовых клетках источник вечной молодости человека

Американские ученые отыскали источник вечной молодости репродуктивной функции человека в стволовых клетках. Такой материал разместили на ресурсе MedicalXpress.

Сотрудники Университета Мичигана изучали механизмы размножения плодовых мушек и обнаружили, что у них не развивается старение на почве потери рДНК. Дело в том, что многие организмы, такие как дрожжи, стареют из-за выпадения элементов рибосомной ДНК, которые отвечают за синтез белков рибосом. Такой процесс связан с ошибками при делении клеток, которые свойственны копированию генома с большим количеством одинаковых генов.

Во время исследований ученые заметили, что у мушек со временем также усаживаются рибосомные гены. Эти мутации передаются потомству, и количество отклонений увеличивается с возрастом самца. Однако приплод через 10 дней после рождения уже восстанавливает недостающее число генов рДНК, что позволяет стволовым клеткам оставаться работоспособными даже многие поколения спустя. По мнению экспертов, аналогичное явление должно существовать и у людей. Вполне вероятно, что дальнейшие исследования в этой области позволят существенно продлить жизненный срок людей с перспективой бесконечного обновления.