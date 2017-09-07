На древней карте нашли изображение русалки с летающей тарелкой

Карта под названием «Новое и наиболее точное описание Америки или четвертой части мира», которую в сокращении называют «Калифорния», удивила ученых весьма загадочным изображением. На ней специалисты рассмотрели рисунок с русалкой, которая держит в руках летающую тарелку.

Древняя карта «Калифорния» датируется 1562 году. Тогда ее создал испанский картограф Гутьеррес, а помог ее изобразить фламандский художник Кок. На карте размещены рисунки, которые вызвали интерес у ученых и уфологов.

Особое внимание уфологи обратили на низ карты, где нарисованы две русалки. В руках они сжимают предметы, которые по своей форме напоминают вид летающей тарелки, какой человечество привыкло ее представлять.

Описание карты также вызывает массу вопросов. Авторы указали, что данная бумага содержит названия рек, поселений и горных мысов. Также там написано, что карта наполнена множеством рисунков с попугаями, обезьянами и русалками со страшными морскими существами. Также на ней изображены людоеды, гиганты и извергающийся вулкан в Мексике.

По словам уфологов, карта свидетельствует о том, что уже тогда пришельцы посещали Землю. Также многие верят в реальность существ, изображенных на древнем документе. Скептики же отрицают все домыслы конспирологов, считая, что все рисунки – фантазия художника.