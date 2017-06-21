Ученые: размножение людей в космосе чревато рождением мутантов

Ученым удалось выяснить, что оплодотворение и размножение людей в космосе весьма затруднительно. Вместо здорового ребенка, на свет может появиться настоящий мутант.

Если вы ищете необычные места для секса, то едва ли открытый космос сможет помочь в рождении здорового и жизнеспособного потомства. Проблемой размножения людей в космосе давно интересовала ученых.

Сейчас, в эпоху весомого научного прогресса этот вопрос, казалось бы, должен быть давно решен, однако, как выяснилось, оплодотворении с состоянии полно невесомости если и возможен, то чреват рождением настоящий мутантов.

Таким образом, после проводимых еще в XX веке научных экспериментов обнаружилось, что сперматозоиды попросту не найдут верной цели, а яйцеклетка будет делиться неправильно. Следовательно, геном ДНК будет решительно изменен, и если на свет "посчастливится" появиться ребенку, то он едва ли будет жизнеспособным.

Впрочем, некоторые ученые подвержены завидному оптимизму. Они утверждают, что размножение людей в космосе возможно при нахождении источника искусственной радиации.