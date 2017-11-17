Ученые создали робота-таракана, с пользой бьющегося о стены

Ученые использовали данные о поведении тараканов и создали робота, который по примеру данного вида насекомых может биться о стены с пользой. Новый робот-таракан способен преодолевать препятствия без уклонения, используя лишь технику прямого столкновения.

Исследователи проанализировали, как тараканы преодолевают препятствия и выяснили, что сначала эти насекомые бьются о преграду. После того, как таракан ударяется о препятствие, он движется вверх и может подниматься по стенам.

Использовав полученную от тараканов методику, ученые создали маленького робота. Его наделили способностью, по аналогии с насекомым, биться о стены и отталкиваться вверх, взбираясь на преграду. Пока что робот не может двигаться вверх по стенам, но уже «умеет» биться о преграду и принимать вертикальное положение.

По словам ученых, такая разработка может значительно улучшить качество работы и возможности роботов. Большинство современных устройств передвигаются, используя принцип сканирования и преодоления препятствия путем его обхода. Исследователи намерены продолжить свою разработку и «наделить» робота способностью быстро и маневренно взбираться по стенам, что значительно снизит его время на передвижение.