В России ученые изобрели точный тест для определения туберкулеза

Ученые из российского Центра эпидемиологии и микробиологии имели Гамалеи создали инновационный точный тест, который поможет быстро диагностировать туберкулез и распознать его тип. Специалисты утверждают, что данный аналог по качественным характеристикам превосходит американский.

По словам заведующего трансляционной медицины Центра Артема Ткачука, в последнее время медицина в России остро нуждалась в таком тесте, который помог бы быстро и точно определить инфицирование туберкулезом.

В связи с тем, что единственным методом диагностировать это заболевание является проба Манту, а многие родители отказываются от подобной процедуры, дети становятся незащищенными от туберкулеза.

К счастью, российские ученые смогли создать специальный тест совместно со специалистами из Омского медицинского университета, для проведения которого требуется капля крови. В зависимости от того, как поведут себя ее клетки, можно будет делать выводы об инфицировании туберкулезом.

На данный момент ученые готовят необходимый пакет документов для регистрации изобретенного теста.