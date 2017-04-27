Ученные рассказали о муравьях, спасающих раненных товарищей с поля боя

Ученые из Германии рассказали об африканских муравьях вида Megaponera analis, которые спасают своих раненных товарищей с поля боя. Именно подобная привычка позволяет пострадавшим муравьям выжить в 90% случаев.

После изучения поведения хищных африканских муравьев Megaponera analis специалистам во главе с ученым Эриком Франком открылась необычная привычка данного вида.

Так, после нападения группы муравьев на термитов многие бойцы остаются без конечностей. Такова их конституция, что потеря нескольких лапок не является для них смертельным, а боевые товарищи спасают раненных с поля боя и излечивают их. Удалось выяснить, что в 90% случаев после такой "терапии" раненные муравьи вновь готовы к сражениям.

Однако, в случае потери всех конечностей, обреченный на смерть муравей отползает подальше, чтобы не мешать своим товарищам спасать еще имеющих шанс на исцеление собратьев.

Впрочем, насекомые спасают далеко не всех, а лишь наиболее боеспособных товарищей.