Ученые: быстрый прием пищи провоцирует ожирение

Японские ученые нашли прямую связь между лишним весом и скоростью приема пищи. Те пациенты, которые едят быстро, в 45% случаев подвержены ожирению.

Специалисты Университета Кюсю в Фукуоке (Япония) провели ряд экспериментом и выяснили, каким образом скорость приема пищи влияет на лишний вес. После изучения 59 тысяч пациентов с диагнозом "диабет второго типа", 45%, удалось выяснить, что помимо остальных проблем со здоровьем, они страдают ожирением.

Подобная закономерность напрямую связано со способностью мозга оперативно реагировать на поступление в желудок пищи. Таким образом, чем медленнее будет есть человек, тем быстрее в мозг поступит информация об утолении голода и тем меньше калорий будет употреблено.

Кроме того, японские ученые поспешили заметить, что концепция "не есть после шести" несколько преувеличена, и воздержаться от перекуса стоит за два часа до сна, а также ограничить себя после плотного обеда или ужина.

Ученые из канадского Университета Далхаузи подтвердили заключение своих коллег из Японии. Они отмечают, что открытие специалистов сможет оказать помощь страдающим ожирением людям.