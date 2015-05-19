Ученый: травмы головы побуждают человека убивать

В Гарварде ученый Майк Джонсон выявил взаимосвязь между травмами головы и желанием убивать. По данным исследований ученого, проявление насилия может свидетельствовать о том, что в мозге человека прогрессируют заболевания.

Джонсон обратил внимание на случай, когда в 1966 году отставной военный в Техасе расстрелял 16 людей. Среди жертв были мать и супруга убийцы. При вскрытии тела убийцу медики выявили, что в его головном мозге прогрессировала опухоль, которая давила на миндальное тело ( участок, отвечающий за эмоции и поведение).

Данный факт озадачил Джонсона и тот решил проверять на возможное существование взаимосвязь травм головы и желания убивать. Ученый выбрал 17 убийц, у всех них были травмы головного мозга.

Оказалось, что в каждом из случаев, выбранных ученым, у убийц были повреждены участки, ответственные за выполнение когнитивных задач. Так, все травмы у убийц задевали в мозге сети, отвечающие за принятие решений и поведение.

Как подытожил Джонсон, стремление совершать насилие и убивать может говорить о том, что в мозге человека существуют определенные повреждения или болезни. В синтезе с психологическими травмами и моральными потрясениями эти повреждения могут сподвигнуть человека убивать.