В Корее роботы-гуманоиды соревновались на горнолыжном слаломе

В Корее на одном из горнолыжных курортов состоялись соревнования по слалому, участниками в них выступили роботы-гуманоиды. В необычном состязании участвовали 8 групп, победу одержал 125-сантиметровый гуманоидный робот Taeknow V, которому удалось преодолеть все флаги на трассе.

Для участников, которые выдвигали своих роботов на конкурс, были предъявлены требования и обязательные условия. Так, роботы обязятально должны были быть гуманоидными, иметь по две руки и по две ноги. У них должна была быть имитация коленей и локтей, также стояло ограничение по росту.

Все роботы не должны были иметь рост, ниже чем 50 сантиметров. С требованиями участники справились успешно, один из роботов-лыжников и вовсе походил по габаритам на человека – его рост был 160 сантиметров, а вес достигал 60 килограмм.

Каждому роботу предоставляли три попытки, лучшая из которых отбиралась членами жюри. Гуманоидные лыжники должны были преодолеть пять флажков и успешно проехать по трассе. Сам спуск имел протяженность в 80 метров.

В соревновании приняли участие 8 групп от разных компаний и организаций. Все они создавали своих роботов самостоятельно. Победил в слаломе для гуманоидов робот от компании Mini Robot. Ему удалось преодолеть дистанцию за 18 секунд.