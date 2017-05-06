Нацисты летали на Луну на секретном «корабле-колоколе»

Конспирологи заявили о том, что нацисты Второй мировой войны использовали секретные разработки и тайно путешествовали на Луну на «корабле-колоколе». По словам экспертов в изучении «тайн об НЛО», нацистам были известны уникальные технологии.

Приверженцы теории заговора уверенны, что падение странного объекта в 1947 году в Розуэлле является свидетельством того, что нацисты испытывали летающую тарелку-колокол. По мнению конспирологов, таинственный колокол нацистских ученых мог летать на Луну.

Как утверждают специалисты в области изучения теории о том, что власти мира скрывают от человечества данные о пришельцах, еще во времена Второй мировой войны проводились испытания секретного объекта – левитирующего корабля-колокола с изображением нацистской символики.

О данном колоколе еще в 2014 году выпустили фильм, но многие до сих пор считают факт существования такого объекта вымыслом. По мнению конспирологов, об испытаниях и самой тарелке известно так мало из-за того, что все данные и разработки перехватили и засекретили власти США. Так, колокол заправляли, скорее всего, красной ртутью и он мог совершать полеты, которые до сих пор остаются недоказанными.