Ученые расшифровали послание с угрозами от пришельцев

Найденный в Лондонском музее неопознанный объект, который находился там еще с 1957 года, удалось расшифровать. Как указали ученые, пришельцы в своем послании угрожают, что человечество вымрет, если не будет совершенствоваться.

Как стало известно, послание с угрозой было размещено на 14-килограмовом объекте, который не изучали, а хранили в кладовой музея. Сейчас же ученые вновь обратили внимание на странный предмет и выяснили, что с его помощью инопланетяне хотели предупредить человечество о грядущей опасности.

На самом объекте размещены некие символы-иероглифы, внутри него ученые нашли медную книгу. На страницах было размещено много странных символов, но ученым удалось расшифровать лишь последний отрезок из всех 2000 слов.

Так, в самом конце своего послания пришельцы советуют человечеству начать развиваться, в ином случае – землянам грозит смерть. Многие эксперты и ученые не восприняли данную новость всерьез, утверждая, что она – очередной вброс от уфологов. Однако, пользователи отметили, что даже если информация не соответствует реальности, то люди могут почерпнуть из нее важный итог – так или иначе человечеству нужно продолжать развитие.