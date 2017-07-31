В Британии физик смог снять отдельный атом на обычную камеру

Физик из Великобритании одержал победу в конкурсе научной фотографии и удивил пользователей тем, что ему удалось снять излучение иона стронция на самую обычную «зеркалку». Поводом для «шумихи» в научном мире стал снимок с бледно-голубым пятнышком, расположенным между двумя электродами.

Атом, который ученому удалось снять на камеру, удерживался в вакууме. Этот вакуум удалось создать благодаря двум металлическим электродам, образующим практические неподвижное электрическое поле. Как поясняется, атом удалось сфотографировать из-за использования лазера с правильным сине-фиолетовым цветом.

Так, атом поглощал свет от лазера и излучал их обратно. Ученый смог экспериментальным методом найти способ, при котором отдельная частица будет видна в объективе камеры. Так, излучение атома от сине-фиолетового лазера проходило быстро, но его удалось «поймать» в режиме долгой экспозиции.

Снимок физик сделал еще в августе 2017 года, для него он использовал зеркальный фотоаппарат Сanon и объектив той же фирмы. За фотографию положительно заряженного атома стронция ученый получил победу в британском конкурсе научных снимков.