Ученые: в аптеках скоро появятся первые противозачаточные для мужчин

Ученые из Университета Вулверхэмптона в Великобритании утверждают, что уже в 2021 году во всех аптеках появятся первые противозачаточные для мужчин. Однако многие эксперты предупреждают о возможных побочных эффектах.

Мужская контрацепция зачастую полностью зависит от женщины. В современном мире сложился стереотип, что именно представительницы прекрасного пола должны заботиться о своем здоровье, а мужчине осталось лишь исполнить свой "долг".

В 21 веке мир постепенно отходит от наскучивших традиций, потому на протяжении двух веков ученые по всему миру стремятся разработать специальные препараты, которые будут снижать активность сперматозоидов и служить таким себе "мужским противозачаточным".

Настоящий ажиотаж вокруг этой темы начался в 2014 году, когда на устах научных сотрудников впервые появилось название такого вещества как уабаин. Именно оно, по версии ученых, должно на некоторое непродолжительное время сделать мужчину бесплодным. Однако препараты на его основе имело слишком много побочных эффектов, с которыми британские ученые смогли справиться только в 2018 году.

С другой стороны, психологи крайне озабочены подобной новостью, поскольку считают, что осознание мужчиной своей бесплодности решительным образом повлияет на его уверенность и психику. Вполне возможно повышение преступлений сексуального характера.

Несмотря на это, ученые утверждают, что когда препарат на основе усовершенствованного уабаина будет доработан, его реализация это всего лишь вопрос времени.