В Великобритании найдена древняя книга, которая описывает запрещенные виды секса

На территории Великобритании было обнаружено секретное учебное пособие по сексу, в котором описываются запрещенные виды сексуальных практик. Книга датируется 1720 годом и находится в плохом состоянии.

Ученые утверждают, что в книге описываются необычные верования, суеверия и сексуальные практики Англии, утверждая, что люди - это чудо света. Специалисты утверждают, что книга может считаться полноценной английской версией Камасутры.

В издании представлены первоклассные любовные советы, а также рекомендации по беременности. К примеру, книга говорит, что если женщина будет лежать на правой стороне после секса, то у неё родится мальчик, а если на левой стороне – то девочка.