Специалисты из США научились предсказывать разводы и измены

Специалисты из США рассказали, как понять, существует ли в браке вероятность его распада в течение первых четырех лет. Предсказать развод или измену они научились, используя простой тест, сообщает издание Journal of Personality and Social Psychology.

В университете Таллахасси (штат Флорида, США) до недавних пор проводились исследования, которые должны были помочь его специалистам научиться понимать, какие факторы приводят к разводу и можно ли его предсказать. Так, по результатам этих исследований они получили положительный ответ на последний вопрос. Позже об этом они написали научную статью и отправили ее в журнал по психологии.

Так, эти специалисты на протяжении четырех лет вели наблюдение за тремя сотнями пар. Вначале эксперимента каждому из участников предлагалось посмотреть на фотографию симпатичных людей противоположного пола. Психологи изучали их реакцию, а также то, насколько долго задерживался их взгляд на картинке. В результате оказалось, что у тех, кто дольше смотрел на красивые лица незнакомых людей, в большей части случаев брак не выдержал и распался в течение первых четырех лет.

Специалисты считают, что в этом виновны определенные процессы, которые происходят в мозгу человека. Между тем, хоть, по их мнению, эти процессы и не изменить, эти данные могут повлиять на то, чтобы помочь психологам понять, как можно помочь таким семейным парам.