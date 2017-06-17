В США засняли НЛО, преследующее самолет

Житель США опубликовал в Сети фотографию, на которой запечатлено НЛО, преследующее самолет. По словам очевидца, данный кадр был сделан в небе над Бруклином.

Американец рассказал, что стал свидетелем необычного явления, когда вышел на крыльцо своего дома. По словам мужчины, перед его взором предстал пролетающий в небе Бруклина авиалайнер, следом за которым летел странный объект. Американец тут же отправился за фотоаппаратом и успел запечатлеть данную картину. Примечательно то, что странный объект не менял курс, а следовал в точности по маршруту самолета.

Мужчина разместил фотографию в Сети и предложил пользователям самим решить, можно ли это объект считать НЛО, или же это и вовсе было что-то иное.

Стоит отметить, что уфологам данный снимок американец не показывал, потому специалисты не давали никаких комментариев по поводу увиденного в небе.