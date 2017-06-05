Конспирологи: природные катастрофы вызывает скрытый в Антарктиде адронный коллайдер

Конспирологи утверждают, что природные катастрофы на Земле вызывает огромный адронный коллайдер, скрытый в Антарктиде. К такому выводу первым пришел теоретик, публикующий на Youtube ролики на канале DAHBOO77.

Многие уфологи и сторонники теорий заговоров уделяют Антарктиде массу внимания из-за её загадочности и неизученности. Они обращают внимание, что на континент постоянно прибывают сотрудники различных специальных служб. Это наталкивает их на мысли о тайнах, скрывающихся во льдах.

DAHBOO77 недавно обнаружил аномальное излучение, исходящее от одного из регионов Антарктиды через определенные временные промежутки. Он проанализировал катаклизмы, происходящие на планете, и связал время их возникновения с периодами активности неизвестного "излучателя". Он предполагает, что источник волнений скрывается в полукольце древних оледеневших пирамид. Структура по своей форме напоминает ускоритель частиц CERN, однако значительно превосходит его по своим размерам. По словам исследователя, взглянуть на это место через картографические сервисы Google невозможно, потому что компания блокирует сведения из этого района.