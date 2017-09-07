Российские ученые не верят своим коллегам из США об остывании Солнца

Российские ученые вступили в откровенный диспут со своими коллегами из США по поводу теории об остывании Солнца. Подробности журналистам рассказал специалист из Лаборатории рентгеновской астрономии по изучению Солнца Сергей Богачев.

После долгих исследований солнечной активности и минувших на прошлой неделе вспышках на Солнце, мировое научное сообщество принялось активно обсуждать дальнейшее поведение небесного светила, стремясь предугадать его судьбу на ближайшие 50 лет.

Таким образом, ученые из Сан-Диего, США, утверждают, что в скором времени Солнце начнет активно "угасать", то есть активность Звезды решительно упадет, и уже к 2050 году температура на Солнце достигнет граничной отметки по Маундеру.

Поспорить с американскими специалистами поспешили астрономы из России. В частности, Сергей Богачев во время своего интервью отметил, что в настоящее время нет причин для переживаний по поводу температуры на Солнце, поскольку сейчас возможно лишь ее повышение, но никак не падение.

По мнению российских ученых, ситуация будет стабильна еще несколько столетий, а после действительно солнечная активность будет снижаться.