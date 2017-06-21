Ученые нашли в Перу мумии искалеченных пришельцев

Ученым удалось обнаружить в Перу странные мумии искалеченных тел. Эксперты предполагают, что найденные существа являются пришельцами, которых покалечили в результате проведения тайных религиозных обрядов.

Как стало известно, британский специалист Эдсон Виванко считает, что найденные мумии принадлежат пришельцам. Их головы являются подлинными, к тому же, эксперты усмотрели в них сходство с черепом человека. Специалисты отмечают, что строение головы обнаруженных мумий имеет вытянутую форму, а на кистях рук обнаружено всего по три пальца.

Стоит отметить, что другие специалисты сомневаются в том, что данные особи имеют инопланетное происхождение. Исследователи полагают, что мумия принадлежит младенцу, а такая форма головы, по их мнению, связана с каким-то ритуалом или своеобразным наказанием за совершенное преступление.

Проведенное ДНК показало, что данное существо относится к виду homo sapiens, однако это не исключает того, что мумия могла быть и гуманоидом. В настоящий момент специалисты продолжают свое исследование.