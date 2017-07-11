Биологи из США назвали животное с самыми быстрыми движениями

Биологи из США назвали пауков-крабов животным с самыми ловкими и быстрыми движениями. Своими наблюдениями они поделились в издании Journal of Experimental Biology.

Сотрудница университета Калифорнии Сара Крюс в своей статье пишет, что не все пауки охотятся при помощи сетей. Около половины представителей этого биологического отряда добывает пищу, нападая неё самостоятельно. А вот пауки-крабы, известные среди ученых, как Selenops, предпочитают атаковать жертву из засады.

Стоит отметить, что Selenops отличаются от многих сородичей способом передвижения. Они способны очень проворно двигаться в стороны и назад. Такая мобильность делает пауков-крабов очень тяжелой целью для поимки. Исследователи благодаря камерам с высокой частотой кадров определили, как же этот вид ловит свой обед. Оказалось, что из-за особой анатомии ножек они могут невероятно быстро разворачиваться вокруг своей оси и кусать добычу хелицерами. Паук использует ближайшую к цели ногу, как якорь и поворотный рычаг, бросающий в сторону живности. Противоположные лапы, напротив, отталкиваются, придают телу кручение и вслед за этим резко поджимаются. Весь комплекс движений, включая укус, даётся им всего за 0,12 секунды. За секунду средняя особь способна 8,5 раз обернуться вокруг своей оси. Такая скорость позволяет брать условное лидерство среди всех животных. А маневренностью паук-краб не уступает мухам и колибри.

Ученые отмечают, что при всей сложности движений, они не выполняются на уровне рефлексов. Обладатель ног четко контролирует местоположение жертвы, определяет оптимальную силу поворота и прыжка для максимально точного попадания. Подобное явление, по мнению экспертов, может послужить для создания высококачественных двигательных систем в робототехнике.