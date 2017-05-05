Стивен Хокинг заявил о скором переселении человечества с Земли

Через несколько веков человечество покинет Землю и переселится в другие места Вселенной. Так заявил Стивен Хокинг при поддержке многих других ученых.

По мнению теоретиков, вскоре люди найдут способы устраивать колонии на планетах Солнечной системы и возле других звезд. Стивен Хокинг утверждает, что человеческий вид не удовлетворится имитацией земных условий на рукотворных комплексах. По мнению физика, они предпримут попытки обживать планеты земного типа.

В настоящее время науке уже известны несколько похожих на Землю планет, среди которых выгодно выделяется TRAPPIST-1е. Эту экзопланету удалось обнаружить около года назад. Специалисты определили, что её окружает пригодная для дыхания атмосфера, поверхность привычно разделена на сушу и водоёмы. При этом скалистую почву TRAPPIST-1е, предположительно, можно приспособить для земледелия. Ещё одним преимуществом этого космического тела является относительная близость к людям - всего сорок световых лет. Эксперты утверждают, что именно TRAPPIST-1е станет первым пристанищем человечества за пределами материнской планеты.