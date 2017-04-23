Геологи: внутреннее ядро Земли не должно существовать

Геологи из США утверждают, что внутреннее ядро нашей Земли не должно было возникнуть в том виде, которое известно ученым. Свои аргументы они опубликовали в издании EPS Letters.

Сотрудник кливлендского университета Case Western Reserve Джеймс ван Орман отмечает, что если 4,2 миллиарда лет назад внешнее ядро молодой планеты образовалось из однородного жидкого вещества, то материальное ядрышко внутри него не смогло бы остыть до температур, необходимых для образования. Таким образом напрашивается вывод, что состав был неоднородным. Эта теория, в свою очередь, порождает вопрос о процессе формирования такой структуры.

По словам эксперта, при зарождении планеты её ядро полностью находилось в жидком состоянии, из-за чего быстро остывало и распыляло свою энергию. Явление сопровождалось ослаблением магнитного поля. Спустя время происходил некий критический момент, в ходе которого ядерный центр застыл в виде твердой металлической сферы, что вновь резко усилило силу магнетизма.

Джеймс ван Орман вместе с коллегами попытались воссоздать модель такой резкой кристаллизации в известных им условиях. Однако компьютерные вычисления свидетельствуют о невозможности такого события из-за несоответствия температурного режима. В итоге остаются лишь два варианта: геологическое образование должно было застыть целиком или же остаться жидким в полном объёме. Но реальность демонстрирует наличие в центре Земли твердого тела, состоящего из металла. Джеймс ван Орман сообщает, что теперь ученые ломают голову над разрешением возникшего парадокса.