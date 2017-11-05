Ученые: Эмоциональная привязанность людей к собакам появилась в эпоху палеолита

Ученые из США пришли к выводу, что эмоциональная привязанность человека к собакам зародилась еще в эпоху палеолита. Придти к этому ученым помогли останки щенка, обнаруженные во время археологических раскопок.

Как рассказали специалисты, люди сделали собак домашними примерно 15 000 лет тому назад, однако какой-то период времени их воспринимали только как охотников. Первая эмоциональная привязанность у людей к этим животным проявилась в эпоху палеолита, приблизительно 14 000 лет тому назад человек стал воспринимать собаку, как домашнего любимца.

Об этом исследователям рассказали останки щенка, обнаруженного в одной могиле со скелетами двоих людей и взрослой собаки. Специалисты установили, что примерно за 30 дней до своей смерти щенок переболел чумкой, а это указывает на то, что за ним ухаживали люди. Если бы древний человек не проявлял заботу о больной собаке, она умерла бы гораздо раньше, а полученные анализы указывают на то, что щенка лечили в течение 3-4 месяцев.

Так как больная собака практически не пригодится в хозяйстве, ученые посчитали, что люди ухаживали за щенком исключительно из-за эмоциональной привязанности.