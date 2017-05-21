Археологи обнаружили в Китае новый вид древней иероглифической письменности

В Китае археологи обнаружили новый вид древней иероглифический письменности, возрастом примерно 4 тысячи лет. Об этом объявили в эфире китайского Центрального телевидения 12 февраля.

Находку заметили на осколке чаши из керамики, извлеченной при раскопках города Гаоцзятайцзы. Теперь она переняла лидерство от гадательных письмен "цзягувэнь" и считается самым ранним подтвержденным видом письма в восточно-азиатском регионе.

Символы сделаны тушью посредством шерстяной кисти и делятся на три или четыре самостоятельных иероглифа. Это подтвердили сотрудники Национального музея КНР. По заключению специалистов, их следует отнести к эпохе округа Чифэн, именуемой Культурой нижней слоя Сяцзядянь, которую датируют примерно 2200-1600 годами до нашей эры. Надписи, предположительно, играли определенную роль во время обрядов.

Открытие принадлежит группе ученых из Института культурного наследия и археологии Внутренней Монголии, а также Университета в Цзилинь.