В Великобритании нашли крупный предмет, который напоминает обломок НЛО

На территории Великобритании археологи обнаружили огромный объект весом в 14 килограммов. Местные уфологи провели анализ, который показал, что объект мог принадлежать НЛО.

Сообщается, что в 1957 году в Великобритании ученые обнаружили неизвестный объект, тогда специалисты посчитали, что это обломок метеорита, который упал на Землю. Однако детально изучить объект удалось лишь недавно современными учеными, которые доказали, что сплав из свинца и меди мог принадлежать кораблю инопланетян.

Уфологи подтвердили информацию и заявили, что гуманоиды живут среди людей уже 60 лет и умело маскируются под жителей Земли. На данный момент уфологи занимаются изучением объекта.