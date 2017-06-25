NASA намерена изучить туманность в созвездии Печи для поиска разумной жизни

Астрономы намерены искать разумную жизнь в туманности, расположенной в созвездии Печи. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Специалисты утверждают, что официальный контакт с представителями инопланетной цивилизации способен кардинальным образом изменить научные представления землян. Такая встреча заставит людей совершенно по-другому вглядываться в ночное небо.

Ранее астрофизики уже отправляли в космическое пространство различные послания в виде радиосигналов, звуков и материальные объекты, такие как пластины-послания на аппарате Voyager. Однако теперь они обратили внимание на хорошо различимую галактику, где периодически происходят необъяснимые наукой явления. Недавно в упомянутом скоплении звезд был зафиксирован взрыв большой мощи, который вызвал удивление у экспертов. Им удалось определить, что эпицентр вспышки находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Многие ученые склоняются к мнению, что причиной взрыва послужил переизбыток водорода, выделяемый в процессе переработки некогда поглощенной галактики.

Чилийский астроном Франц Бауэр, работающий в Католическом университете, утверждает, что исследовательская аппаратура несколько часов регистрировала интенсивное рентгеновское излучение из области Печи. Оно было в тысячу раз ярче, нежели наблюдаемое там свечение. В связи с этим некоторые теоретики выразили предположение, что в том регионе происходит война развитых цивилизаций. Ранее уфологи уже обращали внимания на вероятные межзвездные конфликты.