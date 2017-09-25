Археологам удалось найти в Ростовской области древнейшее захоронение

В Ростовской области археологам удалось обнаружить древнее захоронение. Также в кургане исследователи обнаружили тело знатной дамы, которая проживала примерно в 17 веке до нашей эры.

Как стало известно, исследовательская группа под началом археолога Веры Ларенок смогла обнаружить на за западе Ростовской области древнейший курган. За это время его не успели разграбить, так как в гробнице находилось достаточно много красивых древних украшений, а сама знатная дама была похоронена в свадебном платье, оттого археологи прозвали ее "Невеста".

Стоит отметить, что в 17 веке о нашей эры люди носили украшения из матового стекла или бронзовые, однако они представляли точно такую же ценность, как в современное время представляет золото.

По подсчетам археологов, находке примерно 3,7 тысячи лет. Обнаруженные в кургане украшения указывают на то, что "Невеста" принадлежала к знатному роду. В ее волосы вплели нить с морскими камушками, которые достать можно было только в Индийском океане. Археологи предполагают, что уже в то время существовала торговля между древними людьми.