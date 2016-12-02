В МТИ изучили механизм формирования привычек

Специалисты из МТИ изучили механизм формирования привычек и нашли предполагаемую причину. Своё открытие они описали в статье для журнала Science Daily.

Ученые знали, что за выработку устойчивых моделей поведения отвечает полосатое тело мозга, называемое стратиум. Ранние эксперименты, в ходе которых грызуны вознаграждались за успешное преодоление лабиринта, продемонстрировали возбуждение стратиума во время процесса первого выполнение задания. Когда же крысы осваивались с задачей, активность наблюдалась лишь в начале и конце процедуры.

При помощи нового исследования нейробиологи хотели более подробно изучить явления и подтвердить теорию. В этот раз подопытным предложили последовательно нажимать два рычага. За правильно подобранную комбинацию они получали вкусную награду. Как и ожидалось, после обнаружения алгоритма и выработки привычки, возбуждение стратиума возникало лишь в начальной и финальной точках работы. Таким образом, во время выполнения привычных задач мозгу достаточно лишь активировать старт программы и сигнализировать о её завершении. Теперь экспертам предстоит определить взаимодействие между возбуждающими и тормозящими нейронами в этой области мозга.