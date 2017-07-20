Ученые спустя сотни лет разгадали тайну "кричащей мумии"

Британским ученым спустя сотни лет удалось разгадать тайну "кричащей мумии". Ее обнаружили еще в 1886 году, однако разгадать загадку мумии удалось только сейчас.

Как пишет издание The Sun, "кричащую мумию" обнаружил в 1886 году французский египтолог Гастон Масперо и прозвал свою находку "Человек Е". Его место погребения располагалось в долине фараонов, а рядом находились особи царского рода. Примечательно оказалось то, что саркофаг "Человека Е" существенно отличался от остальных, на нем не было каких-либо украшений. Саму мумию завернули в овечью шкуру, а в Древнем Египте данное животное считалось нечистым.

Археологов, совершивших находку, шокировал и внешний вид мумии. Мужчина выглядел так, словно он умирал в агонии, а на его лице застыл душераздирающий крик. Экспертам удалось найти объяснение внешнему виду мумии. Они предположили, что на мумию действовали сразу две силы, одна из которых хотела его погубить, а другая сохранить.

Также эксперты предположили, что вероятнее всего, мумия являлась каким-то принцем, опозорившем семью, именно поэтому его похоронили вместе с семьей, однако тело покрыли овечьей шкурой. Ученые отметили, что никогда не встречали такую страдающую мумию, что говорит только о том, что это не нормально.

Основной версией британских ученых считается, что "Человек Е" является принцем Пентевером, сыном фараона Рамсеса III. Ходят легенды, что Пентевера подозревают в убийстве собственного отца. Отмечается, что одна из жен Рамсеса III хотела усадить Пентевера на трон, потому сговорилась убить его, а когда этот коварный план раскрыли, принца опоили ядом и завернули в овчину. Если теория ученых окажется верной, и они обнаружили мумию Пентевера, то "кричащее лицо" говорит о том, что принц страдал от боли под воздействием яда.